Tiroler Gold-Duo gibt zum Saisonfinale nochmals Gas

Bei den Winterspielen 2022 in China geht es hoch hinaus. Die Schanze und Langlaufstrecke in Zhangjiakou liegen auf rund 1500 Metern. Greiderer will sich im Sommer beim Höhentraining im Kühtai akklimatisieren und hat ein Ass im Ärmel. „Meine Freundin Anna kommt aus St. Sigmund im Sellrain, das liegt ungefähr gleich hoch. Da werde ich diesen Sommer wohl öfters übernachten!“

Skispringen: Während es für die Herren erst nächste Woche (25. bis 28.3.) beim Skifliegen in Planica weitergeht, starten die Damen in Russland in die Blue-Bird-Tournee. Am Samstag stehen in Nischni Tagil die Qualifikation und im Anschluss das Einzel an, am Sonntag folgt ein weiterer Bewerb. Das Finale geht in Tschaikowski über die Schanze. Marita Kramer hat damit noch vier Chancen, um sich die Gesamtführung zurückzuholen und sich für die beiden vierten Plätze in den WM-Einzelbewerben zu entschädigen. Der Rückstand auf die Führende Nika Križ­nar (SLO) beträgt 151 Punkte. Coach Harald Rodlauer: „Wir werden alles daransetzen.“