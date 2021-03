Die Niederlande wählen - Premier Rutte vor neuer Amtszeit

Wegen der Corona-Pandemie wählten die Niederländer auch an teils sehr ungewöhnlichen Orten - etwa in Kirchen, in einem ehemaligen Gefängnis und auf einem Friedhof. In Amsterdam wurde am Montag ein eigenes Wahllokal für Fahrradfahrer eröffnet. Der Grund dafür ist, dass so die Abstände besser eingehalten werden können. Ein Wahllokal öffnete zum Beispiel in der Neuen Kirche in Delft, in der sich die Gruft der Königsfamilie befindet und das Grabmal des niederländischen Nationalhelden Wilhelm von Oranien (1533-1584). In Den Haag wählte etwa der grüne Spitzenkandidat Jesse Klaver im Kunstmuseum mit zentralen Werken des abstrakten Malers Piet Mondrian. In Utrecht gaben Wähler ihre Stimme in einem Friedhofsgebäude ab, in Arnheim in einem ehemaligen Gefängnis.