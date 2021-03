Ausstellung im Künstlerhaus zeigt Mechanismen von Erinnerung

Was haben die zum Falten von Nelken für den 1. Mai nötigen Handgriffe, Gesten einer Löwendompteurin und das ruhige Fließen der Donau gemeinsam? Sie sind Resultate spezifischer Auseinandersetzungen mit kollektiven und persönlichen Erinnerungen und Teil der Ausstellung „Autoarchive Reloaded“, die heute, Mittwoch, Abend (online, versteht sich) in der Wiener Künstlerhaus Factory eröffnet wird. Im Zentrum stehen private Archive und die Weitergabe von Wissen.

) und ein eigener Arbeitsplatz ermöglicht das selber Üben und Weitergeben der Bewegungserinnerung, eine Video-Installation zeigt drei Hand-Models beim Falten. Der Witz dabei: Gearbeitet wird ganz ohne Material. Statt realen Papierblumen entstehen also Luftobjekte, deren Aussehen der eigenen Fantasie überlassen bleibt. Ganz ausgestorben sind die Papiernelken laut Burger aber noch nicht. Alljährlich würden noch an die 300 Nelken vor dem 1. Mai ehrenamtlich gefaltet, versichert die Künstlerin beim APA-Rundgang.

Für ihre mehrteilige Arbeit „A Lion Tamer Story“ hat die in Wien lebende Schweizerin Christina Werner Fragmente der Biografie ihrer Mutter verwendet, in die sie jedoch Fake-Elemente eingeschmuggelt hat. „Es gibt schon Funken Wahrheit, welche, bleibt aber offen“, so die von der Fotografie kommende Künstlerin. Es geht um eine Frau mit Migrationsgeschichte, die gerne Löwendompteurin geworden wäre. Fotos treffen in der mehrteiligen Installation auf im 3-D-Drucker hergestellte Löwinnenköpfe, einen Satinvorhang und ein Video, in dem eine Performerin jene Gesten der Macht praktiziert, die zum Arbeitsalltag einer Löwenbändigerin gehören würden.