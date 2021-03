USA: Immense Herausforderungen durch Nordkorea und China

Neben Austin reiste auch US-Außenminister Antony Blinken von Japan nach Südkorea. Bei den Unterredungen der beiden in Seoul steht neben der Allianz vor allem das weitere Vorgehen im Streit um das nordkoreanische Atomwaffenprogramm im Zentrum. Im Februar hatten sich US-Präsident Joe Biden und der südkoreanische Präsident Moon Jae-in bei einem Telefonat darauf verständigt, zusammen eine umfassende Strategie für den Umgang mit Nordkorea auszuarbeiten. Noch hat die neue US-Regierung ihre Nordkorea-Politik nicht formuliert. Der Besuch Blinkens und Austins in Ostasien soll helfen, mehr Klarheit zu schaffen.

Blinken und Austin hatten nach einem Treffen mit ihren japanischen Kollegen in Tokio in einer gemeinsamen Erklärung China Verstöße gegen internationale Regeln zur Durchsetzung von Territorialansprüchen im Südchinesischen Meer vorgeworfen und äußerten auch Sorgen wegen des Vorgehens gegen die Demokratiebewegung in Hongkong und den Umgang mit der Volksgruppe der Uiguren. Die Führung in Peking kritisierte am Mittwoch diese Vorwürfe scharf. „Die gemeinsame Erklärung der USA und Japans ist ein bösartiger Angriff auf die chinesische Außenpolitik und mischt sich grob in die inneren Angelegenheiten Chinas ein, um Chinas Interessen zu schaden“, sagte ein Sprecher des Außenministeriums Pekings. Japan nannte er einen „strategischen Vasallen“ der USA.