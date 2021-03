Wohnzimmertests „tendenziell“ besser verfügbar

In den Apotheken gibt seit Anfang März fünf gratis Corona-Selbsttests pro Person und Monat. Das Problem ist nur: Die Tests waren bereits schnell nach dem Start der Aktion vergriffen - und sind auch jetzt noch schwer zu bekommen. Der Grund dafür sind Lieferschwierigkeiten. Aber: „Es ist tendenziell besser werdend“, sagte ein Sprecher der Österreichischen Apothekerkammer der APA. Was fix scheint: Diese Woche soll es für jede der österreichweit 1.400 Apotheken 3.600 Tests geben.

Die Lieferprobleme und damit verbundenen Verzögerungen in der vergangenen Woche seien „primär offensichtlich durch Zollquerelen zustande gekommen“, sagte der Sprecher der Kammer. Nun soll sich die Situation verbessern. Neben nunmehr konkret in Aussicht gestelltem Kontingent von 3.600 Tests pro Apotheke - das reicht als Fünfer-Pack für 720 Personen - sollen auch die Tests aus den verzögerten Lieferungen dazukommen.

Konkretere Informationen, in welcher Größenordnung und wann genau die Apotheken nun beliefert werden, konnte der Sprecher keine geben - nur so viel: „Generell scheinen sich die Probleme langsam zu lösen. Wobei wir das nur beurteilen können nach den Rückmeldungen, die wir bekommen.“

Der Sprecher kündigte auch an, dass nun Tests bis zur Marktsättigung ausgeliefert werden sollen. „Es wird so lange ausgeliefert, bis alle was haben.“ Dann soll der Umstieg auf die bedarfsorientierte Bestellung durch die Apotheken erfolgen.

Die sogenannten Wohnzimmertests sind für alle versicherten Personen ab 15 Jahren gedacht. Die Ausgabe der Testkits ist an die E-Card gekoppelt. Kunden können auch für Bekannte und Verwandte einmal im Monat fünf kostenlose Selbsttests mitnehmen. In so einem Fall muss aber die E-Card mitgebracht werden, diese wird in der Apotheke gesteckt und gelesen.