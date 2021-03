Experten rechnen mit mehr Intensivpatienten in Corona-Krise

Was die zukünftige Entwicklung in der Corona-Krise betrifft, rechnen die Experten, die für das Gesundheitsministerium eine wöchentliche Covid-Prognose erstellen, mit österreichweit weiter steigenden Infektionszahlen und einer immer stärkeren Belastung der Spitalskapazitäten im Osten. Ende des Monats dürften mehr als 500 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen liegen. Am heutigen Mittwoch waren es 400.