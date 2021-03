City-Coach Guardiola lobt fast makellose Defensive

Scheinbar mühelos sind Manchester City und Real Madrid am Dienstag ins Viertelfinale der Fußball-Champions-League marschiert. Das 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach war für City-Coach Pep Guardiola Grund genug, seiner Defensive zu danken, die in acht CL-Partien in dieser Saison nur ein Gegentor kassierte. „Das ist ziemlich beeindruckend“, merkte Guardiola an. Einzig im ersten Gruppenspiel gegen Porto (1:3) bauschte sich das Netz der „Citizens“.

Zum vierten Mal in Folge steht seine Truppe im Viertelfinale, zuletzt war gegen Liverpool, Tottenham und Lyon Endstation. Guardiola weiß, dass der Druck, dem Club erstmals die Krone zu bescheren, groß ist. „Seit ich hier bin, hat man mir gesagt, dass ich die Champions League gewinnen muss. Das lastet stets auf meinen Schultern, aber ich mache mir keinen Kopf darum“, erklärte der CL-Sieger mit dem FC Barcelona 2009 und 2011. „Ich denke nicht ans Halbfinale. Wenn du es verdienst, steigst du auf. Ich denke nur an ein gutes Hinspiel und dann ein gutes Rückspiel.“

Für Mönchengladbach, den Club der ÖFB-Legionäre Stefan Lainer, Valentino Lazaro und Hannes Wolf, war das neuerliche 0:2 in Budapest trotz engagierter Leistung wieder ein Lehrspiel - mitten in der schlimmsten Krise seit langem. In den vergangenen neun sieglosen Pflichtspielen verlor Gladbach achtmal und dabei siebenmal in Serie. „Wir hatten eine Idee“, beteuerte der im Sommer scheidende Coach Marco Rose nach dem Spiel und seufzte. „Dann bekommst du einen Schuss in den Winkel. Und dann setzt sich die Qualität von City durch.“