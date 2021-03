Gefangene laut Amnesty in Coronakrise weltweit vergessen

Während derzeit weltweit Strategien und Pläne zur Verteilung von Impfstoffen Gestalt annehmen, schweigen viele Regierungen demnach über ihre Pläne, besonders gefährdete Gefangene zu impfen. Amnesty forderte daher im Zuge der Kampagne „Eine faire Dosis“, dass die Millionen von Menschen, die derzeit in überfüllten Zellen leben müssen, in nationale Impfprogramme einbezogen werden.

„Gefängnisse gehören zu den am stärksten gefährdeten Einrichtungen für Covid-19-Ausbrüche. Wir dürfen das Recht auf Gesundheit der Menschen in Gefängnissen nicht länger vernachlässigen! Der Mangel an Klarheit über Impfpläne, Richtlinien und die Behandlung von Inhaftierten ist ein dringendes, globales Problem“, sagte Netsanet Belay, Direktor für Recherche und Advocacy bei Amnesty International.