FPÖ-LH-Stellvertreter Haimbuchner wegen Covid-19 im Spital

Der oberösterreichische Landeshauptmannstellvertreter und FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner, der vor einer Woche Corona positiv getestet worden war, hat sich am Donnerstag „auf Anraten seines Arztes“ ins Linzer Kepler Uniklinikum begeben. Es handle sich „um eine ärztliche Vorsichtsmaßnahme aufgrund des Verlaufs seiner Covid-19-Infektion“, informierte die Landespartei in einer Presseaussendung am Vormittag.