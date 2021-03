Tausende Corona-Testdaten laut Medien im Netz frei einsehbar

136.000 Corona-Testergebnisse samt persönlicher Daten sollen laut Medienberichten wegen eines Datenlecks bei einem Wiener Start-up im Internet frei einsehbar gewesen sein. Betroffen waren eine österreichische Fachhochschule sowie mehrere Corona-Testzentren in Berlin, München und Mannheim. Für Angreifer wäre es möglich gewesen, für einen Corona-Test angegebene sensible Daten auszulesen. Wie „Der Standard“ am Donnerstag berichtete, wurde die Lücke inzwischen geschlossen.