ImPulsTanz will 2021 wieder „einzigartige Bandbreite“ bieten

Die US-Tänzerin und Choreografin Stuart war schon einige Male zu Gast bei ImPulsTanz. In der diesjährigen Ausgabe ist sie mit ihrem jüngsten Werk „CASCADE“ vertreten, für das sie sich den Theatermacher Philippe Quesne an ihre Seite geholt hat: Sieben Tänzerinnen und Tänzer werden sich „einem rhythmisch komplexen Spiel aus Verweigerung und Fürsorge hingeben“, wie es in einer Ankündigung am Donnerstag hieß. Außerdem ist mit Stuarts Stück „VIOLET“ mit dem Live-Sound von Brendan Dougherty eine Wiederaufführung zu sehen, die bereits 2011 in Wien zu erleben war.

Als einer der Austragungsorte fungiert auch diesmal wieder das Museumsquartier. Das Leopold Museum überlässt dem Festival gleich eine ganze Etage. Genutzt wird sie u.a. für das Solo-Stück „unsichtbarst2“ der Schweizer Choreografin Anna Huber sowie für Performances und Installationen der südkoreanischen Künstlerin Geumhyung Jeong - roboterhafte Puppen inklusive. Im ebenfalls am MQ-Areal beheimateten mumok stellt Tamara Alegre mit „FIEBRE“ dem Wiener Aktionismus eine feministische Replik gegenüber. Astrit Ismailis Pop-Oper „MISS“ und „Melodies are so far my best friend“ von Mathias Ringgenberg aka PRICE stehen dort ebenfalls am Programm.