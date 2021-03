Erasmus-Programm öffnet Türe nach Europa

Kufstein – Seit mehr als sieben Jahren sorgt das europäische Erasmus+-Programm für Mobilität und Kooperation in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung sowie Jugend und Sport. Das Ziel der ambitionierten Aktion liegt darin, jungen Leuten in einem modernen und sich weiterentwickelnden Europa noch mehr Chancen in Sachen Ausbildung und Berufskarriere zu verschaffen. Das aktuelle Programm für 2021–2027 ist deshalb noch inklusiver, zugänglicher und nachhaltiger.