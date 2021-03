Politologe Gärtner: „Die Großmacht-Konkurrenz verstärkt sich“

Washington, Moskau – Nach dem „Killer“-Sager von US-Präsident Joe Biden sank das Verhältnis zwischen Washington und Moskau gestern zunächst auf einen neuen Tiefpunkt. Russland berief seinen Botschafter zurück und kündigte an, die Beziehungen zu den USA zu überprüfen. Kremlsprecher Dmitri Peskow kritisierte Bidens Aussagen als „sehr schlimm“ und beispiellos. Der Vizechef des russischen Föderationsrats, Konstantin Kossatschow, verlangte eine Entschuldigung und drohte weitere Schritte an, sollte diese ausbleiben.

Biden war in einem ABC-Interview mit dem jüngsten CIA-Bericht konfrontiert worden, wonach sich Russland auch 2020 zugunsten von Donald Trump in die US-Wahl eingemischt habe. Er antwortete, Putin werde einen Preis bezahlen; welchen, werde man in Kürze sehen. Auf die Frage des Interviewers, ob er Putin für einen Killer halte, erwiderte Biden: „Mhm, das tue ich.“ Ob das wörtlich gemeint war und in welchem Zusammenhang, blieb offen.