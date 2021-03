Eine Pizza, die Hoffnung macht: Drittes Album von Jo Stockhölzer

Innsbruck – Vor ziemlich genau einem Jahr flatterte dem Innsbrucker Musiker Jo Stöck­holzer eine Ablehnung ins Haus. Sein Ansuchen um ein Arbeitsstipendium des Landes wurde negativ beurteilt. Stöckholzer wollte den Corona-Veranstaltungsstopp für die Arbeit an seinem dritten Album nutzen. Doch Stöckholzer macht Popmusik. Und Pop sei – nomen est omen – populär, könne sich also selbst finanzieren. So jedenfalls argumentierte das Land. Der Musiker machte seinen Unmut öffentlich, Die TT berichtete. Das Land reagierte. „Ich wurde von der nächsthöheren Stelle aufgefordert, mich erneut zu bewerben“, erzählt Stöckholzer. Er bekam das Stipendium bewilligt. Wirklich durchschaut habe er die Förderpolitik des Landes aber nicht, sagt er. „Ich kenne Musiker, deren Projekte unterstützt wurden – und andere, denen trotz vergleichbarer Voraussetzungen abgesagt wurde. Die Entscheidungen wirken beliebig und wenig nachvollziehbar.“