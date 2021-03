Hoffen auf Aus für Kontrollen: Kurz drängt in Berlin auf offene Grenzen

Berlin – In Zeiten der Pandemie ändert sich auch die Regie von Politikerbesuchen im Ausland. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) war gestern in Berlin. Er traf dort Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Innenminister Horst Seehofer (CSU) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Aus Wien mitgereisten Journalisten blieb aber nur Kurz als Auskunftsperson über die Treffen. Pressekonferenzen mit jeweils beiden Gesprächspartnern gab es nicht. Corona eben.

Diesen Zeithorizont nannte auch Kurz nach seinem Termin bei Seehofer: „Ich gehe davon aus, wenn sich das Infektionsgeschehen in Tirol weiterhin so gut entwickelt, dass das in ein oder zwei Wochen der Fall sein kann.“