Burgenland will Wasser aus Moson-Donau für Neusiedler See

Das Land Burgenland will Wasser aus der ungarischen Moson-Donau in den Neusiedler See und die Region Seewinkel leiten. Außerdem soll der ungehinderte Abfluss von Wasser aus den Kanälen in der Region durch steuerbare Anlagen gestoppt werden. Diese sollen geschlossen werden können, um das Wasser im Gebiet zu halten, kündigte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz an. Damit wolle man der Trockenheit im Seewinkel entgegenwirken.