Die Entscheidung über den möglichen Ausschluss von ausländischen Besuchern während der Olympischen Spiele im Sommer in Tokio wegen der Coronavirus-Pandemie könnte am Wochenende fallen. Am Samstag finden diesbezügliche Beratungen der Veranstalter, lokaler und nationaler Regierungsvertreter und des Internationalen Olympischen Komitees statt. Das berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo am Donnerstag.