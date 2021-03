Knalleffekt in Reutte: Oberer tritt als Bürgermeister zurück

Reutte – Die Gemeinderatssitzung in Reutte floss Donnerstagabend gemächlich ohne jeden emotionalen Ausschlag dahin, bis Bürgermeister Alois Oberer am Ende des letzten Tagesordnungspunktes „Allfälliges“ noch einmal das Wort ergriff. Er sollte nicht wie gewohnt die Sitzung schließen, sondern gleich seine politische Laufbahn. Die in den Coup eingeweihten Mitglieder seiner Liste verharrten regungslos, die Mandatare der VP-Opposition waren vollkommen überrascht.