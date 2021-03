Raketentriebwerke für NASA-Mondprogramm erfolgreich getestet

Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat die Triebwerke der Rakete für ihr neues Mondprogramm Artemis erfolgreich getestet. Alle vier Triebwerke der neuen Trägerrakete Space Launch System (SLS) hätten bei dem Test am Donnerstag im Stennis Space Center im Bundesstaat Mississippi gleichzeitig gezündet, teilte die NASA mit. Die Testzündung dauerte demnach planmäßig acht Minuten und erzeugte eine maximale Schubkraft von 7,1 Millionen Newton.

Bei einem Test im Jänner hatten die RS-25-Triebwerke der Hauptstufe der Rakete nicht wie vorgesehen funktioniert. Die Testzündung war nach einer Minute abgebrochen. Nach Angaben der NASA waren trotzdem keine größeren Reparaturen an der Rakete nötig. Am Donnerstag war die Erleichterung im Kontrollzentrum groß. „Der Applaus sagt viel darüber aus, wie sich das Team gerade fühlt“, sagte der für den Test verantwortliche NASA-Ingenieur Bill Wrobel in einem Livestream.