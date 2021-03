12.500 Geimpfte im Bezirk Schwaz meldeten sich für Studie

Die Studie mit dem Namen „REDUCE“, die im Bezirk Schwaz die Durchimpfung aufgrund der Ausbreitung der südafrikanischen Coronavirus-Variante begleitet, hat viele Impfwillige erreicht. 12.500 Menschen nahmen an der Untersuchung teil. An neun Standorten wurde eine Teilnahme angeboten, 65 Prozent der dort Geimpften taten dies auch. „Schon 5.000 TeilnehmerInnen hätten ausgereicht, um valide Ergebnisse zu erhalten“, erläuterte Studienleiter Peter Willeit von der Med-Uni Innsbruck.

An der Impfaktion im Bezirk Schwaz nahmen 46.000 Menschen die Erstimpfung in Anspruch, insgesamt 64.000 hätten die Möglichkeit dazu gehabt. In der vergangenen Woche wurde an 26 Standorten geimpft, bis Donnerstag herrscht noch eine Ausreisetestpflicht.