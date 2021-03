Fast wie in alten Zeiten: Schwaz will vor Fans jubeln

Schwaz – Bis zum ÖHB-Cup-Finale am 9. Mai ist es noch ein weiter Weg, aber Schwaz Handball Tirol ist in dieser Saison alles zuzutrauen. Heute (15 Uhr/live laola1.at) geht es für den Sieger des Liga-Grunddurchgangs im Cup-Viertelfinale gegen Hard. Kapitän Alex Wanitschek und Co. werden sich verwundert die Augen reiben, wenn sie in der Sporthalle am See aufs Parkett treten. Aufgrund der Lockerungen in Vorarlberg dürfen erstmals seit Monaten 100 Zuschauer dabei sein.