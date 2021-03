Symptome der Pandemie: Explosion bei Cybercrime und häuslicher Gewalt

Im Frühsommer 2020 wurden in Tirol, wie hier im Bild in Hopfgarten im Brixental, mehrere Bankautomaten gesprengt. Überfälle auf Banken oder Juweliere gab es dafür keinen einzigen.

Besonders sichtbar wird das bei den angezeigten Eigentumsdelikten – 8951 waren es und damit um mehr als ein Viertel weniger als im Jahr zuvor (2019: 12.175). Abgenommen haben die Autodiebstähle (-29,2 Prozent) ebenso wie Ladendiebstähle (-25,4 Prozent) oder Taschen- und Trickdiebstähle (-51,4 Prozent), Einbruchsdiebstähle in Gewerbe- und Industriestätten (-42,1 Prozent), in Wohnungen und Wohnhäuser (-10,2 Prozent) oder in Restaurants, Bars und Hotels (-14,1 Prozent). Ausreißer in dieser Reihe: die Einbruchsdiebstähle in Keller, die von 91 auf 129 und damit um 41,8 Prozent anstiegen. Auffällig: In Tirol gab es im Vorjahr keinen Überfall auf eine Bank oder einen Juwelier, allerdings wurden mehrere Bankautomaten gesprengt.