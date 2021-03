Motorradfahrverbot bis LK-Wahl: Eine Frage von Unterschriften und Willkür

▶️ Der Spannungsbogen in der laufenden Landwirtschaftskammerwahl ist angesichts der dominanten Ausgangslage des ÖVP-Bauernbundes ein recht flacher. Dass selbiger mit Spitzenkandidat und LWK-Präsident Josef Hechenberger am kommenden Dienstag wieder als Sieger über die Ziellinie gehen wird, dürfte wohl schon vor der Auszählung der ersten Stimme amtlich sein. Bleibt der Gradmesser der Wahlbeteiligung. Und hier spielen auch die Briefwahlstimmen eine Rolle. Ebendiese müssen bis Montag in der Kammer eingelangt sein. Dass diese Art der Stimmabgabe – entgegen dem Usus bei anderen Wahlen – auch ohne Unterschrift auf dem Wahlkuvert erfolgen kann, findet die grüne Spitzenkandidatin Brigitte Amort mehr als nur bedenklich. Denn nur die Unterschrift garantiere, dass die Stimmabgabe persönlich, unbeobachtet und unbeeinflusst erfolgt sei: „Der Bauernbund muss dieses grobe Demokratiedefizit aus der Welt schaffen.“ Rechtlich sei alles in Ordnung, versichert der vom Land bestellte Wahlleiter Klaus Wallnöfer. Das Landesgesetz schreibe die Ausgestaltung des Wahlkuverts genau vor: „Wir halten uns strikt an das Gesetz.“ Sollte es Änderungsbedarf geben, müsse der Landtag dies so beschließen.