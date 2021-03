Weiterer Kölner Weihbischof nach Gutachten freigestellt

Als Konsequenz aus dem am Donnerstag vorgestellten Gutachten zum Umgang mit sexuellem Missbrauch im deutschen Erzbistum Köln ist ein weiterer Weihbischof vorläufig beurlaubt worden. Ansgar Puff habe den Erzbischof, Kardinal Rainer Maria Woelki, selbst darum gebeten, teilte das Erzbistum Köln am Freitag mit. Das Gutachten übte Kritik am Umgang mehrerer hoher Amtsträger der Diözese mit Missbrauchsvorwürfen gegen Priester in den vergangenen Jahrzehnten.