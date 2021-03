Osttiroler entwickelt Konzept für Stromerzeugung auf dem Zettersfeld

„Hoch auf den Bergen scheint im Winter die Sonne am längsten“, hat sich der gebürtige Matreier gedacht, als er sich aus privatem Interesse für einen möglichst geeigneten Standort für eine Photovoltaikanlage interessierte. Im Zuge seiner Recherchen stieß Steiner auf eine Versuchsanlage in Davos, wo die Leistung verschiedener Modultypen bei unterschiedlicher Ausrichtung auf einer Seehöhe von 2500 Metern wissenschaftlich erhoben wird. Die Höhenlage ermögliche eine weitaus effizientere Umsetzung der Sonnenenergie in Strom, das werde dort bestätigt. „Vor allem im Winter ist eine Anlage in großer Höhe von entscheidendem Vorteil“, berichtet Steiner. „Denn anders als im Tal ist der Strom­ertrag im Winter fast gleich hoch wie im Sommer.“ Um in naher Zukunft tatsächlich verbreitet auf erneuerbare Energieerzeugung umsteigen zu können, sei eine kontinuierliche Bereitstellung das ganze Jahr über erforderlich. Die Standortwahl auf dem Zettersfeld biete einen weiteren Vorteil: „Das Skigebiet ist bereits bestens durch elektrische Anlagen erschlossen. Die erzeugte Energie könnte zum größten Teil direkt vor Ort für den Liftbetrieb eingesetzt werden.“ (bcp)