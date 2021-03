Pandemie kann Freundschaft zwischen Arco und Hall nicht bremsen

Hall, Arco – Es ist eine liebgewonnene Tradition: Seit 22 Jahren bringt eine Delegation der Schützenkompanie Erzherzog Albrecht aus Arco im Trentino alljährlich am Sonntag vor dem Palmsonntag Ölzweige aus ihrer Heimat in die befreundete Stadt Hall in Tirol. Dort werden die Zweige in einer gemeinsamen Messe gesegnet, die Haller Bevölkerung kann sie dann für die Palmprozession mitnehmen.

Also ergriffen die Haller Traditionsvereine ihrerseits die Initiative – und schlugen vor, die Zweige per Spedition nach Tirol heraufzuholen. In Arco stieß diese Idee auf große Begeisterung: Fleißige Mitglieder der Schützenkompanie und ihre Angehörigen – die im Vorjahr eine kleine Lieferung per Post organisiert hatten – schnitten sogleich viele frische Zweige ab und schickten sie, liebevoll verpackt, auf die Reise in den Norden. Gestern nahmen Vertreter der Partisanergarde, der Straubschützen, der Salinenmusik und der Speckbacher Schützenkompanie gemeinsam mit BM Eva Posch und Mitinitiatorin Agnes Dworak das willkommene Paket entgegen. Und so leben die alte Freundschaft und die historisch enge Verbindung ins Trentino auch in schwierigen Zeiten weiter. (md)