Dekanat Sillian geht mit Sauerteig durch die Karwoche

Sillian – Selbst Brot backen liegt seit Corona stark im Trend, und Sauerteig selbst ansetzen ebenfalls. Nun will das Dekanat Sillian die Gläubigen mit einem Brotback-Säckchen durch die Karwoche begleiten.

„Wir haben im Dekanat insgesamt 2150 Papiertaschen vorbereitet. In jeder Tasche sind 200 Gramm Mehl, etwa zehn Gramm Brotgewürz und eine Backanleitung“, beschreibt Dekanatsreferentin Maria Schett. Außerdem enthält ein Säckchen einen geweihten Ölzweig und schriftliche Gebetsimpulse, verfasst vom Sillianer Dekan Anno Schulte-Herbrüggen.

Im Lauf der nächsten Woche werden die Säckchen in den einzelnen Pfarren entweder von Freiwilligen ausgetragen oder stehen in den Kirchen zum Abholen bereit.

Die Initiative trägt den Namen „Sauerteig selber machen – Brot backen – mit Jesus auf Ostern zugehen“. Die Idee dahinter: So wie jeder Tag der Karwoche ein Schritt in Richtung Ostern ist, muss der Sauerteig auch schrittweise zubereitet werden.

„Am ersten Tag vermischt man 50 Gramm des Mehls mit Wasser und lässt die Masse zugedeckt an einem warmen Ort rasten“, gibt Maria Schett einen kurzen Überblick über die Kunst der Sauerteig-Zubereitung. Jeden Tag kommen ein bisschen Mehl und Wasser dazu, am letzten Tag die Gewürze, und am Karsamstag ist die Masse reif für den Backofen.