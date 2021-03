„Tirol radelt“: Auf dem Fahrrad Kilometer sammeln für Umwelt und Klima

Im vergangenen Jahr zählten die Organisatoren rund 3500 Teilnehmer, die insgesamt etwa drei Millionen Kilometer geradelt sind. Das entspricht in etwa 75 Erdumrundungen und sicherte den Tirolerinnen und Tirolern den zweiten Platz im Bundesländervergleich. „Das ist ein toller Erfolg für das Radland Tirol“, sagt Andrä Stigger, Geschäftsführer von Klimabündnis Tirol. 114 Gemeinden, ebenso viele Betriebe, 59 Vereine und 18 Bildungseinrichtungen hatten zum Mitradeln aufgerufen und um jeden Radkilometer gekämpft. 2020 landeten St. Johann in Tirol, Weißenbach am Lech und die Landeshauptstadt Innsbruck auf den Spitzenplätzen in der Gemeindewertung. Auch heuer hätten sich bereits zahlreiche Veranstalter gemeldet. Ob Alltagsradler, Moutainbiker oder Genussradler – Mitmachen kann jeder. Die gefahrenen Kilometer werden mit einer eigenen App automatisch auf dem Mobiltelefon aufgezeichnet. Die gesammelten Kilometer können bei Gemeinde, Arbeitgeber, Verein oder Schule gutgeschrieben werden. Wer bis 30. September mindestens 100 Kilometer auf sein Konto radelt, hat die Chance auf einen der Hauptpreise.