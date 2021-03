Außerferner Wirtschaft pocht in der Corona-Krise auf Lockerungen

Für Strigl sind die Tiroler Teststrategie sowie ein intensives Contact Tracing bis zur Impfung ein wesentlicher Schlüssel, um die aktuellen Infektionszahlen stabil zu halten und weiter zu drücken. „Aktuell werden die Testkapazitäten durch betriebsinterne Teststraßen weiter ausgebaut. Nur wenn wir uns weiterhin penibel an die Grundregeln – Abstand, Hygiene und Maske – halten und uns regelmäßig testen lassen, werden wir die Pandemie in den Griff bekommen“, ist Strigl überzeugt. Die Anerkennung der so genannten Wohnzimmertests als offizielle Eintrittstests wäre ein weiterer notwendiger Schritt in diese Richtung. „Wir müssen die Hemmschwelle zum Testen so gering wie möglich halten und endlich lernen, mit dem Virus zu leben“, so Strigl. Die Erfahrungen aus dem Bezirk Schwaz zeigen zudem, dass PCR-Gurgeltests eine Möglichkeit sind, um das Testangebot zusätzlich auszubauen. „Mit diesen Tests könnten wir im Bezirk Reutte unsere Screeningstraßen und Ärzte zusätzlich entlasten“, ist Strigl überzeugt. (TT, fasi)