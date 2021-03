Ausgebremst seit Monaten: Betreiber von Fitnessstudio aus Buch übt Kritik

Buch – Jedes seiner Worte hallt durch die riesige Halle in Buch, in der unzählige Fitnessgeräte vereinsamt seit November auf Sportler warten. Gehört fühlt sich Studiobetreiber Andi Mähr aber von niemandem. „Man hat den Eindruck, wir Fitnessstudios sind in der Corona-Debatte in der Wahrnehmung komplett verschwunden“, sagt er betrübt. Am 31. Oktober 2020 hatte die Branche erfahren, dass sie mit 2. November 2020 wieder dichtmachen muss.