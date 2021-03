"Dunkelkammer" von Bernhard Aichner: Foto-Shooting mit einer Leiche

Bronski taucht mit seiner Frau Mona im Großstadt- dschungel Berlins unter. Das gelingt ganz passabel auf einer Skala zwischen recht und schlecht. Bronski findet einen Job als Pressefotograf in Deutschlands Hauptstadt. Es läuft. Da klingelt sein Handy.

Am anderen Ende eine Stimme aus verdrängten Innsbrucker Zeiten. Kurt, einst Bronskis Kollege im täglichen Wettlauf um Pressebilder, ködert den abtrünnigen Tiroler: Es wäre wegen einer Leich’. In Innsbruck gäbe es Grauslich-Gruseliges abzulichten: eine mumifizierte Tote, allerdings um einen ganzen Kopf kürzer. Das Haupt des makabren Funds wurde abgetrennt und fehlt, Aufenthalt unbekannt. So weit vorrätig, handelt es sich um die gut erhaltenen sterblichen Überreste einer schwerreichen Deutschen mit Faible für Tirol. Sie gilt seit Langem als verschollen. Jetzt wird klar, warum.