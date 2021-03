Rekordniederschläge an der Ostküste Australiens

An der Ostküste Australiens haben sich Hunderte Menschen vor Überschwemmungen in Sicherheit gebracht. Die Behörden warnten die Bevölkerung am Samstag wegen heftiger Niederschläge vor „potenziell lebensbedrohlichen Sturzfluten“ in tiefer gelegenen Gebieten. Nach Polizeiangaben kamen bereits hunderte Menschen in Notunterkünften nördlich von Sydney unter, weitere könnten folgen.