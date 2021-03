Tirolerin Kuenz „entschädigte“ sich in Budapest mit Bronze

Budapest – Am Tag nach dem enttäuschenden Aus im Halbfinale des Olympia-Qualifikationsturniers in Budapest (HUN) antwortete Ringerin Martina Kuenz auf ihre Weise. Die 26-jährige Zirlerin, die für den RSC Inzing in der Klasse bis 76 kg auf die Matte steigt, sicherte sich gegen Maria Solheim (NOR) mit einem 10:2-Sieg Bronze. Nach der bitteren 1:2-Niederlage am Vortag, als eine strittige Kampfrichterentscheidung den Ausschlag gab, konnte Kuenz wieder Kraft schöpfen: „Es sollte nicht sein. Jetzt will ich das Olympia-Ticket beim Weltturnier in Sofia holen!“ Im Mai zählt die Vize-Europameisterin 2019 zu den Favoritinnen.