Keine ausländischen Zuschauer bei Olympia in Tokio

Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) dürfen wegen der Corona-Pandemie keine ausländischen Fans nach Japan einreisen. Diese Entscheidung teilten die japanischen Organisatoren am Samstag in einer Video-Konferenz dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) und den Organisatoren der Paralympics. Grund für den Beschluss ist die Angst vor einer weiteren Verbreitung des Coronavirus.