Pinturault gewann Gesamtweltcup und Riesentorlaufwertung

Alexis Pinturault ist erstmals in seiner Karriere Gesamtweltcupsieger. Der Franzose sicherte sich an seinem 30. Geburtstag als Gewinner des letzten Riesentorlaufs der alpinen Ski-Weltcupsaison in der Lenzerheide vorzeitig die Trophäe, da der einzige verbliebene Konkurrenz Marco Odermatt aus der Schweiz über Rang elf nicht hinauskam. Außerdem holte sich Pinturault ebenfalls am Samstag zum ersten Mal die kleine Kristallkugel für die Riesentorlaufwertung.