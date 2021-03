Kombinations-Weltmeister Lamparter Dritter in Klingenthal

Kombinations-Weltmeister Johannes Lamparter hat im ersten Weltcup nach den Titelkämpfen von Oberstdorf Rang drei nachgelegt. Der 19-jährige Tiroler krönte in Klingenthal eine Aufholjagd nach dem Springen mit dem zweiten Weltcup-Stockerlplatz seiner Karriere. Der Sieg ging an Jarl Magnus Riieber. Der erst 23-jährige Norweger setzte sich im Zielsprint gegen den Japaner Akito Watabe durch und machte mit seinem achten Saisonsieg den dritten Gesamtweltcup-Triumph in Folge perfekt.