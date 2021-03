Corona - Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland stieg über 100

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist über 100 gestiegen. Nach 99,9 am Vortag vermeldete das Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) Sonntagfrüh eine Steigerung auf 103,9. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Binnen 24 Stunden gab es in Deutschland 13.733 Neuinfektionen, 99 Menschen starben. Die Zahl bisher gesamt gemeldeter Todesfälle stieg auf 74.664.