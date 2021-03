Proteste im Kerzenschein gegen Militärregierung in Myanmar

Die Gegner der Militärregierung in Myanmar haben in der Nacht auf Sonntag in vielen Städten des Landes trotz des gewaltsamen Vorgehens der Sicherheitskräfte Proteste bei Kerzenlicht veranstaltet. Laut einer Auflistung in sozialen Medien fanden über Nacht fast 20 Proteste statt, von der Großstadt Yangon bis zu kleinen Gemeinden in Kachin im Norden und der südlichsten Stadt Kawthaung. In Yangon soll die Polizei mit Blendgranaten gegen die Demonstranten vor gegangen sein.