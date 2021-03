Raiders gegen KOS Celovec ins Play-off

Die Basketballer der Swarco Raiders Tirol mussten am Sonntag im direkten Duell im Rang drei im Grunddurchgang der zweiten Bundesliga eine knappe Niederlage einstecken und starten somit von Rang vier aus gegen KOS Celovec in das obere Play-off um den Meistertitel. Bei den Mattersburg Rocks kassierten die Innsbrucker eine 73:77-Niederlage. Die Burgenländer schafften damit noch den Sprung auf Platz drei in der Liga hinter Fürstenfeld und Güssing/Jennersdorf.

Die Innsbrucker, die den Aufstieg in die Bundesliga vorerst nicht ins Visier nehmen, beenden den Grunddurchgang damit nach 18 Spielen mit zwölf Siegen. Bereits am kommenden Wochenende beginnt die Play-off-Viertelfinalserie. Die Raiders empfangen KOS im Landessportzentrum Tirol (19 Uhr) zum ersten Spiel der „best of three“-Serie. Das Rückspiel findet auswärts am 3. April statt – ein drittes Spiel würde am Ostermontag in Innsbruck steigen. (rost)