Österreich-Koproduktion „Quo vadis, Aida?“ ausgezeichnet

Die österreichische Koproduktion, Jasmila Zbanics Kriegsdrama „Quo vadis, Aida?“, ist beim 25. Sofia International Film Festival als Bester Balkan-Film ausgezeichnet worden. Der Streifen ist in der Kategorie Bester Auslandsfilm für Bosnien-Herzegowina im Rennen um einen Oscar. Zum Besten Film wurde in Sofia am Samstagabend „The Pink Cloud“ des brasilianischen Regisseurs Iuli Gerbase gekürt.