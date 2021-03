WAC und WSG Tirol nach Herzschlagfinale in Meistergruppe

Der Wolfsberger AC und die WSG Tirol haben sich die zwei verbliebenen Plätze in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga gesichert. Der WAC beendet nach einem spektakulären 5:3-Sieg am Sonntag bei Austria Wien den Grunddurchgang auf Rang fünf, WSG Tirol reichte ein Heim-1:1 gegen Rapid Wien für Platz sechs. Hartberg muss nach einem späten Gegentreffer zum 3:3 gegen St. Pölten in die Quali-Gruppe. Ried verlor in Altach 1:2. Sturm Graz spielte bei der Admira 0:0.