Deutscher Lockdown soll bis 18. April verlängert werden

In Deutschland soll der Lockdown bis zum 18. April verlängert werden. Das wird in einem am Sonntagabend bekanntgewordenen Entwurf für die Bund-Länder-Runde am Montag vorgeschlagen. Zugleich wird gefordert, dass die vereinbarte „Notbremse“ bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 100 „konsequent umgesetzt werden soll“. Der Entwurf muss noch mit den Ländern abgestimmt werden, die am Montag mit Kanzlerin Angela Merkel beraten.