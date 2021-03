Kind stirbt auf Kanaren nach Rettung aus Flüchtlingsboot

Ein zweijähriges Mädchen aus Mali ist auf der Kanarischen Insel Gran Canaria wenige Tage nach deren Rettung von einem Flüchtlingsboot gestorben. Nabody starb am Sonntag in einem Spital, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Das Kind gehörte zu einer Gruppe von 52 Afrikanern, die am Dienstag von einem Flüchtlingsboot nahe Gran Canaria gerettet und an Land gebracht worden waren. Die Kanaren entwickeln sich zunehmend zu einem Ziel von Flüchtlingen auf ihrem Weg nach Europa.