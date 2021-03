Mindestens 40 Tote bei neuem Massaker im Niger

Bei einem neuen Massaker in dem von Terror heimgesuchten westafrikanischen Staat Niger sind am Sonntag mindestens 40 Menschen getötet worden. Nach Regierungsangaben griffen Bewaffnete mehrere Dörfer in der Region Tahoua nahe der Grenze zum Nachbarland Mali an, hieß es am Montag. Laut einem Sprecher hätten sich Soldaten vor Ort Kämpfe mit den Angreifern geliefert. Wer hinter dem Überfall steckt, war zunächst unklar.