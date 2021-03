Tiroler Pendlerin klagt Deutschland wegen Einreiseverbot

Eine Tiroler Grenzpendlerin hat nun aufgrund des von Deutschland für Tirol verhängten Einreiseverbots eine Klage beim Verwaltungsgericht in München eingebracht. Die Friseurin, die normalerweise täglich von Kufstein nach Kiefersfelden pendelt, brachte nun mit Unterstützung der Tiroler Arbeiterkammer die Klage und einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ein, teilte die AK am Montag mit.

Viele Pendler seien trotz Vorliegens eines negativen Testergebnisses sowie einer Online-Registrierung an der Grenze zurückgewiesen worden - so auch jene Friseurin, die nun klagt, hieß es. Nachdem sie die ersten beiden Wochen der Grenzsperre noch problemlos von den Grenzbeamten durchgelassen wurde, war dies 14 Tage später plötzlich nicht mehr möglich. Viele Betroffene hätten sich mit der Frage an die AK gewandt, unter welchen Voraussetzung sie noch an ihren Arbeitsplatz nach Deutschland dürfen. Bei einigen seien Ausnahmen möglich gewesen, da deren Arbeitgeber vonseiten Bayerns als systemrelevant bestätigt wurde. Diese Bestätigungen seien jedoch zum Teil willkürlich vergeben worden.