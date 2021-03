Polizeigewalt in Athen: Linke SYRIZA für Minister-Rücktritt

Das Thema Polizeigewalt sorgt in Griechenland weiter für Diskussionen. Die linkspopulistische Oppositionspartei SYRIZA-Partei von Ex-Premier Alexis Tsipras fordert seit Tagen den Rücktritt von Bürgerschutzminister Michalis Chrysochoidis. Videos sollen schwere Verfehlungen der Exekutive belegen. Die rechtskonservative Regierung von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis beschuldigt indes die Opposition, ausgerechnet in Coronazeiten linke Demonstranten zu Protesten anzustacheln.

Ein Video von November 2020 zeigt beispielsweise, wie ein Sonderkommando der Polizei in Kampfmontur in ein Café eindringt, um mit Tränengans und anderen chemischen Reizstoffen gegen darin sitzende junge Leute vorzugehen und diese in die Flucht zu treiben. Allerdings ist auf dem Mitschnitt deutlich erkennbar, dass sich in dem Lokal vor allem Familien mit kleinen Kindern und Babys aufhielten, worauf keinerlei Rücksicht genommen wurde.

Ein anderes Dokument stammt von einer Polizeiaktion im an sich gutbürgerlichen Athener Vorort Nea Smirni aus den vergangenen Wochen. Es sind Polizisten zu sehen, die im Zuge einer Coronakontrolle auf einen Mann eintreten und -schlagen, nachdem sie ihm eine Kapuze aufgesetzt und seine Hände hinter dem Rücken gefesselt hatten. Der Betroffene erstattete inzwischen Anzeige und strebt ein Gerichtsverfahren an.

SYRIZA-Sprecher Nasos Iliopoulo betonte aber, dass Chrisochoidis die Sicherheit der Bürger gefährde und seine Vorgangsweise mit Lügen rechtfertige. Es müsse in einem demokratischen EU-Staat selbstverständlich sein, Ordnungshüter zu suspendieren und sanktionieren, die in gewaltsame Vorfälle oder Desinformationsversuche involviert gewesen seien. Der 1955 geborene Chrisochoidis stammt ursprünglich aus den Reihen der sozialdemokratischen PASOK und bekleidete schon in früheren Regierungen Ministerämter. So wurde in seiner ersten Amtszeit als Bürgeschutzminister eines PASOK-geführten Kabinetts 2002 die linksextremistische Terrororganisation 17. November offiziell zerschlagen. Nach seiner neuerlichen Bestellung zum Bürgerschutzminister im Jahr 2019 durch den rechtskonservativen Premier Mitsotakis (Nea Dimokratia/ND) wurde er aus dem von der PASOK mitgegründeten Wahlbündnis „Bewegung für Veränderung“ (KinAl) ausgeschlossen.