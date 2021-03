Drittes Album von „Hearts Hearts“: Liebe kennt kein „members only“

Innsbruck – Willkommen im „Love Club“, in dem Liebe nicht aufwändig und oftmals übersteigert gefühlsbetont zwischen zwei Personen verhandelt wird, sondern dem man einfach beitritt, um gegen einen kleinen Mitgliedsbetrag Liebe unkompliziert geliefert zu bekommen. Einmal Liebe zum Mitnehmen? Für Hearts Hearts, das sind David Österle, Daniel Hämmerle, Johannes Mandorfer und Peter Paul Aufreiter, liegt eine kühle Mitgliedschaft als Annäherung an das Thema Liebe genau gegenüber der oftmals erhitzten Diskussion über Zwischenmenschliches. „Mit ihrem dritten Album, „Love Club Members“, das am Freitag erscheint, widmet sich das Indie-Pop-Quartett aus Wien zum ersten Mal inhaltlich dem ganz großen Pop-Thema.

„Wir sind lange sehr verkopft an Musik herangegangen“, erklärt Gitarrist Daniel Hämmerle im Gespräch mit der TT. Das neue Album hingegen zeuge von einer Art Befreiungsschlag. Die Band fühle sich erstmals selbstbewusst genug, um sich jetzt auch musikalisch der Liebe zu widmen. Aus dieser Auseinandersetzung sind elf Songs entstanden, die alle Facetten von zwischenmenschlichen Beziehungen durchleuchten – das Verhältnis von Ich und Du mit all seinen Absurditäten, ohne Umwege, ohne Plattheiten. Es geht um den großen Schritt, der im Kopf gegangen wird, aber nicht im realen Leben (in „Rub My Eyes“) oder das unsichere Gefühl, wenn man sich getraut hat, einen entscheidenden Schritt zu machen, vom gefühlten Frühling dann aber nicht viel übrig bleibt (in „Some Oceans Away“). Das führt bis zum wilden Aufbegehren: „Wild At Heart“ zele­briert das „Raus aus diesem Leben“, das das Ich sich so nicht vorgestellt hat. Ist Liebe also doch nur was für jene, die wissen, wie gespielt wird?