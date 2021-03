Grabmal von Kaiser Maximilian: Aus dem Schatten ins Licht gerückt

Innsbruck – Montiert wurde das Licht, das die Marmorreliefs von Kaiser Maximilians Kenotaph in der Innsbrucker Hofburg nun raffiniert plastisch durchpulst, zwar schon im November, dass das Projekt erst gestern offiziell präsentiert wurde, ist allerdings kein Zufall: nämlich exakt am 562. Geburtstag des legendären Tiroler Landesfürsten. Dem es sicher gefallen hätte, dass die knapp 140.000 Menschen, die jährlich sein – leeres – „Grab“ besuchen, anhand der 24 in weißen Marmor geschnittenen Szenen nun alles Wesentliche aus seinem bewegten Leben erfahren. Von seiner Vermählung mit Maria von Burgund genauso wie seiner Krönung zum römischen Kaiser 1486 oder seinem triumphalen Einzug in Wien vier Jahre später.