Knalleffekt in Rum: Josef Karbon als neuer Ortschef gewählt

Im Rumer Gemeinderat werde „mit Niveau, ohne Streit und sachlich an die Dinge herangegangen, ich hoffe, dass das weiterhin so bleibt“, ergänzte der neue Ortschef, der ankündigte, „nicht Bürgermeister von Rum, sondern für Rum“ sein zu wollen. Zugleich bat er darum, ihm die Zeit zu geben, „ins Amt hineinzuwachsen“.

„Von der Einstellung her sind wir eins“, meint auch SPÖ-Vorsitzende Hölbling auf die Frage, warum die Liste keinen eigenen Kandidaten stellte. „Wenn die Werte der Sozialdemokratie vertreten werden, passt das für mich.“ Karbon sei jener Kandidat gewesen, „der in unserer Fraktion einstimmige Unterstützung fand“. Der „gemeinsame Weg wird Zukunft haben“, deutete Hölbling eine – logische – Zusammenarbeit bei den Wahlen 2022 an. Sie verwies zudem darauf, „dass auch auf unserer Liste Parteimitglieder und Parteifreie“ zu finden sind. Altbürgermeister Kopp zeigte sich überzeugt, dass Karbon „der richtige Mann in der jetzigen Zeit“ ist.