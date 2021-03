trotzdemnah: Online-Angebot der Kirche ein Volltreffer

Kufstein – In der Erzdiözese Salzburg gab es vor einem Jahr mit Blick auf nicht öffentlich zugängliche Gottesdienste, nicht mögliche Begegnungen in Pfarren und Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie ein eiliges Krisentreffen. Ergebnis davon war die Initiative #trotzdemnah. Die Plattform www.trotzdemnah.at begleitet die Gläubigen seither durch die Corona-Krise.

„Wir haben im vergangenen Jahr schmerzlich feststellen müssen: Persönliche Treffen und Begegnungen sind durch nichts zu ersetzen. Und doch – der digitale Raum ist auch für uns als Kirchen in Zeiten des Lockdowns zu einem Ort der Begegnung geworden“, sagt der Salzburger Erzbischof Franz Lackner. So habe sich „trotzdemnah“ als verlässliche Informationsquelle bewährt, auf der aktuelle Online-Gottesdienste und kirchlich-spirituelle Themen abrufbar seien. Palmsonntag, Ostern, Advent und Weihnachten seien bei den Userinnen und Usern besonders beliebt gewesen. „,trotzdemnah‘ steht für zeitgemäße und zielgruppenorientierte Kommunikation“, fasst Kurt Sonneck, Leiter der Kommunikation in der Erzdiözese, zusammen.